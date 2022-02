Sacchi: “Milan, svegliati in fretta o rischi la Champions League” (Di martedì 1 febbraio 2022) Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato del mercato invernale dei rossoneri e delle prospettive per la stagione in corso Leggi su pianetamilan (Di martedì 1 febbraio 2022) Arrigo, ex allenatore del, ha parlato del mercato invernale dei rossoneri e delle prospettive per la stagione in corso

Advertising

RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Arrigo #Sacchi si schiera sulla strategia di mercato di gennaio del #Milan - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Sacchi a @Gazzetta_it: “@acmilan, svegliati in fretta o rischi la Champions League” - #ACMilan #Milan #SempreMilan htt… - pietrogal : @mirkonicolino Ma basta di Santoni che sparano sentenze ... puntualmente smentite poi dai fatti. Ma non si stancano… - Emanuel70123144 : RT @mirkonicolino: #Sacchi - #GdS: 'Chi mette al centro del progetto il gioco ha meno necessità di elementi nuovi. #Vlahovic. attaccante in… - Seawolf_IT : @mirkonicolino Sacchi vecchio cuore rossonero non poteva dire che a rischiare grosso è anche il Milan -