Russia - Ucraina, i venti di guerra si spingono nel Mediterraneo (Di martedì 1 febbraio 2022) Al Palazzo di Vetro si "muovono" le parole. Nel Mediterraneo, le navi da guerra. Il fiume della crisi Ucraina sfocia con forza nel Mediterraneo. Nelle stesse ore in cui si consuma lo scontro fra Stati ...

MediasetTgcom24 : Ucraina, la flotta russa davanti alla Sicilia | E' scontro all'Onu tra Usa e Russia #ucraina #russia #sicilia #ue… - MediasetTgcom24 : Ucraina, gli Stati Uniti avvertono: 'Siamo pronti a tutto' #ucraina #usa #russia #joebiden - Agenzia_Ansa : 'La Russia deve ritirare le forze militari che ha accumulato lungo i confini dell'Ucraina e nei territori temporane… - placenparadis : RT @mocciosvs: il telegiornale in questi giorni be like: sì ecco è stato rieletto mattarella, c’è sempre la pandemia + tensioni russia/ucra… - LailaSimoncelli : RT @MSGVFoppette: No alla guerra contro la Russia, no alla militarizzazione dell’Europa e del Mediterraneo -