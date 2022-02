Ruspa rubata in un cantiere in città | ricerche e appello social dalla polizia locale

(Di martedì 1 febbraio 2022) Bergamo, il furto nella notte tra lunedì e martedì in via Nini da Fano. Lasu Facebook: «Chiunque avesse informazioni utili al rintraccio del mezzo, è pregato di contattare il nostro ufficio».

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ruspa rubata

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Laè risultata essere statail giorno prima in un'azienda reggiana. L'intervento ha preso le mosse dalla segnalazione di un passante che, dopo aver incrociato la pattuglia nei pressi ...La, rimasta in parte danneggiata, era statada una ditta genovese.Bergamo, il furto nella notte tra lunedì e martedì in via Nini da Fano. La polizia locale su Facebook: «Chiunque avesse informazioni utili al rintraccio del mezzo, è pregato di contattare il nostro ...La ruspa è stata rubata stanotte a Bergamo, nell’area di un cantiere edile, in via Nini da Fano. «La denuncia di furto è stata sporta presso il nostro comando — si legge sulla bacheca dei ...