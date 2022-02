Ronaldo | “Messi straordinario | Benzema il migliore Il Mondiale ogni due anni…”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Messi

, ospite alla Bobo Tv su Twitch, parla con Vieri, Adani, Ventola e Cassano di Lionele ricorda i suoi anni da calciatoreCommenta per primoparla alla Bobo tv di Leo: 'è straordinario. Un giocatore con la sua forza fisica, velocità e tecnica come riesce a portare via gli uomini con la palla così vicino. E' ...Ormai ci siamo persi. Pensate se avessimo avuto la testa di Messi o di Cristiano Ronaldo… Neymar? Altro giocatore straordinario, è fortissimo, spero possa vincere col Brasile. Lui nel nostro paese è ...Una serie di fenomeni che fanno sognare ogni tifoso e si stanno imponendo al cospetto di due mostri sacri come Messi e Cristiano Ronaldo, nemmeno menzionato dal brasiliano. E’ stato molto interessante ...