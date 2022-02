Romina Carrisi J, frecciatina alla madre: “Mi stava perdendo” (Di martedì 1 febbraio 2022) Romina Carrisi J, ultima figlia della coppia Romina Power- Al bano, è ormai ospite fisso della trasmissione di Serena Bortone. Durante la puntata di “Oggi è un altro giorno” ha rilasciato una dichiarazione che ha fatto molto discutere. La piccola di casa Carrisi, classe 87, Romina Carrisi Power o Romina Jr o ‘Uga’, come tutti la chiamano in famiglia, è la quarta figlia della coppia più bella d’Italia: Al Bano e Romina. Artista, eclettica, ama il cinema e la fotografia. Romina Carrisi J e papà Al banoRomina Carrisi, non ha avuto un’infanzia facile, quando lei era ancora piccola scompare Ylenia, la sorella maggiore a cui era molto attaccata. Poi all’età di 12 anni ... Leggi su topicnews (Di martedì 1 febbraio 2022)J, ultima figlia della coppiaPower- Al bano, è ormai ospite fisso della trasmissione di Serena Bortone. Durante la puntata di “Oggi è un altro giorno” ha rilasciato una dichiarazione che ha fatto molto discutere. La piccola di casa, classe 87,Power oJr o ‘Uga’, come tutti la chiamano in famiglia, è la quarta figlia della coppia più bella d’Italia: Al Bano e. Artista, eclettica, ama il cinema e la fotografia.J e papà Al bano, non ha avuto un’infanzia facile, quando lei era ancora piccola scompare Ylenia, la sorella maggiore a cui era molto attaccata. Poi all’età di 12 anni ...

Advertising

DarioFabi1 : @fabiofabbretti No, poi ci sarebbero come ospiti fissi sempre gli stessi personaggi, Memo Remigi, la ragazza dei Ga… - informazionitv : #OggiEUnAltroGiorno #31Gennaio In studio Jessica Morlacchi, Valerio Scanu, Romina Carrisi, Marino Bartoletti, Gabri… - zazoomblog : Romina Carrisi torna al Festival di Sanremo? Quella “nostalgia canaglia” - #Romina #Carrisi #torna #Festival - zazoomblog : Ylenia Carrisi l’errore che non doveva fare: Romina Power non si da’ pace - #Ylenia #Carrisi #l’errore #doveva - infoitcultura : Romina Carrisi non nasconde la delusione: “Mi manca tanto…”. Frecciatina a Loredana Lecciso? -