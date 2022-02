Roma, Tiago Pinto: «I nuovi hanno avuto un grande impatto. Questo il mio voto al mercato» (Di martedì 1 febbraio 2022) Tiago Pinto, ds della Roma, ha parlato in conferenza stampa del mercato fatto dai giallorossi nel mese di gennaio In conferenza stampa, Tiago Pinto ha fatto il punto sul mercato della Roma che si è appena concluso. CONFERENZA – «È sempre un piacere fare la conferenza stampa per chiarire ciò che successo. Nell’ultima conferenza mi hanno invitato a fare le pagelle, ho deciso di non farlo più. Sulle offerte, preferisco non parlarne, i giocatori con più rendimento ricevono più offerte. Nelle ultime tre finestre di calciomercato siamo riusciti a trattenere con noi i giocatori più importanti. Delle uscite preferisco non parlare, sono contento che siano rimasti. Ci sono sempre dei retroscena per il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022), ds della, ha parlato in conferenza stampa delfatto dai giallorossi nel mese di gennaio In conferenza stampa,ha fatto il punto suldellache si è appena concluso. CONFERENZA – «È sempre un piacere fare la conferenza stampa per chiarire ciò che successo. Nell’ultima conferenza miinvitato a fare le pagelle, ho deciso di non farlo più. Sulle offerte, preferisco non parlarne, i giocatori con più rendimento ricevono più offerte. Nelle ultime tre finestre di calciosiamo riusciti a trattenere con noi i giocatori più importanti. Delle uscite preferisco non parlare, sono contento che siano rimasti. Ci sono sempre dei retroscena per il ...

