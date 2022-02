Roma, Mourinho prepara la rivoluzione estiva: tutti i nomi nel mirino! (Di martedì 1 febbraio 2022) Appena chiuso il calciomercato invernale e con il campionato alle porte, in casa Roma è già tempo di futuro: Mourinho, infatti, starebbe pensando già alla sessione estiva di mercato e sarebbe pronto a rivoluzionare la sua Roma. Calciomercato Roma Mourinho Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, i giallorossi starebbero pensando ad un triplo colpo da regalare al proprio tecnico. Il primo nome sulla lista rimane quello di Xhaka dell’Arsenal, vero e proprio pallino di Mou. Qualora dovesse partire Veretout, poi, la Roma si fionderebbe su Grillitsch, che prenderebbe a zero. Infine la richiesta di Mourinho è un esterno: i preferiti restano Kostic e Guedes. Un mercato che si preannuncia, quindi, scoppiettante. Leggi su rompipallone (Di martedì 1 febbraio 2022) Appena chiuso il calciomercato invernale e con il campionato alle porte, in casaè già tempo di futuro:, infatti, starebbe pensando già alla sessionedi mercato e sarebbe pronto a rivoluzionare la sua. CalciomercatoSecondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, i giallorossi starebbero pensando ad un triplo colpo da regalare al proprio tecnico. Il primo nome sulla lista rimane quello di Xhaka dell’Arsenal, vero e proprio pallino di Mou. Qualora dovesse partire Veretout, poi, lasi fionderebbe su Grillitsch, che prenderebbe a zero. Infine la richiesta diè un esterno: i preferiti restano Kostic e Guedes. Un mercato che si preannuncia, quindi, scoppiettante.

