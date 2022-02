Roma | da Borja Mayoral una frecciata a Mourinho | la frase in diretta

Advertising

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloMayoral non ci sta e lancia una frecciata in direzione. Le parole dell'attaccante spagnolo ora in forza al GetafeMayoral, attaccante del Getafe, lancia una frecciata in direzione ...Commenta per primo Tornato in Spagna al Getafe dopo l'esperienza alla, Boja Mayoral lancia una frecciata al suo ex allenatore Josè Mourinho: 'Mi piaceva fin da subito l'idea di andare nella capitale, sono arrivato con entusiasmo ma sono andato via con un po' di ...Lo Special One è stato pure soddisfatto sul fronte delle uscite. La Roma in un mese si è liberata (fra prestiti e cessioni) di: Villar, Borja Mayoral, Fazio, Calafiori e Reynolds tutti giocatori fuori ...Borja Mayoral, appena arrivato al Getafe dalla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto, ai microfoni di Radio Marca si leva qualche sassolino dalla scarpa, specie nei confronti del ...