Robinho, l'ex Milan nei guai fino al collo: la mossa estrema dei giudici di Milano (Di martedì 1 febbraio 2022) Goal News Molti si ricordano di Robinho, lo pseudonimo di Robson de Souza Santos. Attaccante classe 1984, ha vestito la maglia di alcuni dei club calcistici più importanti al mondo. Nel 2005, infatti, il Santos lo cede al Real Madrid per 30 milioni di euro. Qui vince due Scudetti (2006-2007 e 2007-2008) e la Supercopa de España (2008). Nell'estate del 2008 si trasferisce al Manchester City che lo paga 42 milioni di euro, tuttavia la sua esperienza in Inghilterra si rivela al di sotto delle aspettative. Nel 2010, dopo un breve ritorno al Santos, passa al Milan per 18 milioni di euro: resta in Italia per quattro anni, vincendo la Serie A (2010-2011) e la Supercoppa Italiana (2011) nella prima stagione, per poi soffrire di un calo di rendimento abbastanza evidente nelle stagioni seguenti. Nel 2014 torna al Santos, sempre in prestito, prima di ...

folucar : RT @umanesimo: ci sono voluti 9 anni per emettere un mandato dopo uno stupro di gruppo - umanesimo : ci sono voluti 9 anni per emettere un mandato dopo uno stupro di gruppo - serenel14278447 : 'L’EX CALCIATORE DEL MILAN Robinho condannato per stupro: mandato d’arresto e richiesta di estradizione dal Brasile… - CordelGiorno : Pronto il mandato di arresto per l’ex giocatore del Milan Robinho per violenza sessuale - ilcirotano : È pronto il mandato di arresto per l'ex del Milan Robinho per violenza sessuale - -