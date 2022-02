Roberto Carlos torna in campo: giocherà in Inghilterra (Di martedì 1 febbraio 2022) Goal News Roberto Carlos torna 7 anni dopo il ritiro. La 'nuova' squadra che lo ha 'acquistato' lo ha pagato appena 5 sterline. È tutto vero: è successo in Inghilterra, nella Sunday League, il campionato di calcio inglese che si gioca (come suggerisce il nome) la domenica mattina per distinguersi dalle categorie professionistiche. Molti ex calciatori hanno provato l'esperienza, incluso Paul Scholes che è uscito da Royton Town nel 2018 per giocare con suo figlio. Roberto Carlos, a sua volta, farà il suo debutto per la Shrewsbury & District Sunday Football League con la maglia del Bull In The Barne United. Sarà in campo solo per una partita, ma vivrà sicuramente il giorno speciale in cui lo stesso Roberto Carlos ha dichiarato di ... Leggi su goalnews (Di martedì 1 febbraio 2022) Goal News7 anni dopo il ritiro. La 'nuova' squadra che lo ha 'acquistato' lo ha pagato appena 5 sterline. È tutto vero: è successo in, nella Sunday League, il campionato di calcio inglese che si gioca (come suggerisce il nome) la domenica mattina per distinguersi dalle categorie professionistiche. Molti ex calciatori hanno provato l'esperienza, incluso Paul Scholes che è uscito da Royton Town nel 2018 per giocare con suo figlio., a sua volta, farà il suo debutto per la Shrewsbury & District Sunday Football League con la maglia del Bull In The Barne United. Sarà insolo per una partita, ma vivrà sicuramente il giorno speciale in cui lo stessoha dichiarato di ...

