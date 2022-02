Rihanna è incinta, primo figlio per la popstar e A$AP Rocky (Di martedì 1 febbraio 2022) Le voci si rincorrevano già da qualche mese, ma adesso la notizia è ufficiale: Rihanna è incinta. La cantante, 33 anni, aspetta il suo primo figlio con A$AP Rocky e mostra orgogliosamente il pancione nudo sotto ad un cappotto aperto, senza camicia, mentre cammina con il compagno, 33 anni, per le vie di Harlem. Finora la popstar era stata molto brava a nascondere la gravidanza, già in stato avanzato, sotto a larghi giubbotti, ampie tuniche e lunghe sciarpe coprenti. Legati dal novembre del 2020 Rihanna e Rocky si conoscevano sin dal 2010, quando hanno iniziato a esibirsi e fare tournée insieme Rimasti molto amici per un decennio hanno poi cominciato a frequentarsi ufficialmente fino a diventare una coppia, dopo aver intrapreso una ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 1 febbraio 2022) Le voci si rincorrevano già da qualche mese, ma adesso la notizia è ufficiale:. La cantante, 33 anni, aspetta il suocone mostra orgogliosamente il pancione nudo sotto ad un cappotto aperto, senza camicia, mentre cammina con il compagno, 33 anni, per le vie di Harlem. Finora laera stata molto brava a nascondere la gravidanza, già in stato avanzato, sotto a larghi giubbotti, ampie tuniche e lunghe sciarpe coprenti. Legati dal novembre del 2020si conoscevano sin dal 2010, quando hanno iniziato a esibirsi e fare tournée insieme Rimasti molto amici per un decennio hanno poi cominciato a frequentarsi ufficialmente fino a diventare una coppia, dopo aver intrapreso una ...

