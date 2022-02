Rihanna è incinta: la strepitosa foto del pancione (Di martedì 1 febbraio 2022) Una passeggiata sotto la neve di New York e un pancione scoperto adornato da collane. Così Rihanna ha detto, o meglio ha fatto vedere, al mondo di essere incinta e di aspettare il suo primo figlio dal compagno Asap Rocky. 8 Vi raccomandiamo... "Se vi fa sentire bene... Fatelo!": Rihanna nella sua lingerie per San Valentino Body positive come stile di vita, anche a San Valentino: sono i messaggi della nuova linea di lingerie Rihanna Savage x Fenty. La foto che immortala la coppia è stata scattata nel quartiere di Harlem, dove il rapper e futuro papà è cresciuto, e pare sia stata fatta da Miles Diggs, alias Diggzy, alias il fotografo ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 1 febbraio 2022) Una passeggiata sotto la neve di New York e unscoperto adornato da collane. Cosìha detto, o meglio ha fatto vedere, al mondo di esseree di aspettare il suo primo figlio dal compagno Asap Rocky. 8 Vi raccomandiamo... "Se vi fa sentire bene... Fatelo!":nella sua lingerie per San Valentino Body positive come stile di vita, anche a San Valentino: sono i messaggi della nuova linea di lingerieSavage x Fenty. Lache immortala la coppia è stata scattata nel quartiere di Harlem, dove il rapper e futuro papà è cresciuto, e pare sia stata fatta da Miles Diggs, alias Diggzy, alias ilgrafo ...

