Rihanna è incinta, in arrivo il primo figlio con A$AP Rocky (Di martedì 1 febbraio 2022) Rihanna è incinta, la conferma arriva direttamente dalla cantante che ha rivelato su Instagram che lei e A$AP Rocky stanno aspettando il loro primo figlio. Sono stati condivisi una serie di scatti che ritraggono Rihanna e Rocky a spasso per New York. La cantante e magnante di Fenty Beauty è stata fotografata con un lungo piumino rosa sbottonato per mostrare la pancia. Rihanna è incinta In alcune foto, la coppia è immortalata mentre si tiene per mano e cammina sulla neve, mentre in altre i due cantanti si abbracciano e si baciano. I primi rumors sulla possibile relazione di Rihanna e A$AP sono iniziati nel novembre del 2020, dopo che è stato riferito che i due cantanti si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022), la conferma arriva direttamente dalla cantante che ha rivelato su Instagram che lei estanno aspettando il loro. Sono stati condivisi una serie di scatti che ritraggonoa spasso per New York. La cantante e magnante di Fenty Beauty è stata fotografata con un lungo piumino rosa sbottonato per mostrare la pancia.In alcune foto, la coppia è immortalata mentre si tiene per mano e cammina sulla neve, mentre in altre i due cantanti si abbracciano e si baciano. I primi rumors sulla possibile relazione disono iniziati nel novembre del 2020, dopo che è stato riferito che i due cantanti si ...

