Rifiutata dal suo paese anche se incinta, viene accolta dai talebani: l'assurda storia di una giornalista (Di martedì 1 febbraio 2022) La giornalista ha raccontato la sua assurda storia al New Zeland Herald attraverso una lettera dai tratti decisamente grotteschi Una storia che ha dell'incredibile quella accaduta a Charlotte Bellis, una giornalista e reporter neozelandese che da mesi lavora come inviata per Al Jazeera in Afghanistan. Una storia incredibile, sì, perché non è in altro modo che questa vicenda può essere definita. A raccontarla la diretta interessata che, con una lettera pubblicata in esclusiva sul New Zeland Herald, ha gettato luce sulle contraddizioni politiche e burocratiche che possono rivelarsi come un vero e proprio tritacarne. Protagonisti, oltre alla reporter, i talebani di Kabul e il governo neozelandese. Due contesti politici talmente opposti da essere paradigmatici nella loro ...

