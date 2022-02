Ricordate Maelle | figlia di Antonella Clerici e Eddy Martens | ecco oggi com’è diventata

Leggi su kronic

(Di martedì 1 febbraio 2022) Vidella piccola? È ladie di, l’ex fidanzato della conduttrice.la bambina è cresciuta, ha quasi 13 anni edè una conduttrice televisiva nata a Legnano, in provincia di Milano, nel 1963. Attualmente conduce “È sempre mezzogiorno” e l’edizione Senior di “The Voice”, ma il volto della, cheha 58 anni d’età, è da sempre associato alla trasmissione tv “La prova del cuoco“, in onda per anni su Rai 1.(screenshot Instagram)...