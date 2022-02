Rettore | «Ho sempre cantato di politica | patriarcato e femminismo E non cambio»

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Trasgressiva e vulcanica come, Donatellatorna in gara a Sanremo, insieme a Ditonellapiaga, a ben 28 anni di distanza dalla ballad rock Di notte specialmente. La coppia esplosiva presenta stasera il brano Chimica e con, abbiamo fatto il punto su questo incontro fra generazioni, alla luce anche della partecipazione lo scorso anno, nella serata delle cover, insieme al duo queer pop La Rappresentante di Lista. «Margherita (vero nome di Ditonellapiaga, ndr) fa parte delle Generazione Z e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Canzoni e sport sonoandati a braccetto. Ecco le passioni e le squadre preferite dei Big in gara alla 72a edizione ... Tifosa scatenata, ma del Verona, è Donatella, che aveva scritto l'...È la settima presenza di Noemi a Sanremo ma la freschezza delle emozioni regalate èquella ...così - Ana Mena - Duecentomila ore - Dargen D'Amico - Dove si balla - Ditonellapiaga con- ...Nel corso della puntata de La vita in diretta andata in onda ieri lunedì 31 gennaio 2022 è accaduto qualcosa di imprevedibile che ha richiesto l'intervento immediato di Alberto Matano. Ebbene si, il n ...Donatella Rettore e Ditonellapiaga ospiti di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. Il duo, con Donatella che torna sul palco dopo 28 anni, sarà a Sanremo 2022 con ...