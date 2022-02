Regole e restrizioni negli ospedali, il dolore di Gabriele: 'Per giorni impedita ogni visita. Papà mi è morto tra le braccia' (Di martedì 1 febbraio 2022) SENIGALLIA - Per otto giorni ha atteso invano la visita dei figli poi, quando finalmente uno di loro ha potuto vederlo e stringerlo forte a sé, si è lasciato andare. È morto così Elio Gemignani, tra ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 1 febbraio 2022) SENIGALLIA - Per ottoha atteso invano ladei figli poi, quando finalmente uno di loro ha potuto vederlo e stringerlo forte a sé, si è lasciato andare. Ècosì Elio Gemignani, tra ...

