Rebecca, morta nell'incidente: i diciotto anni compiuti da poco, il lavoro in pasticceria

Lucca, 1 febbraio 2022 - Choc a Lucca per la tragica fine di Rebecca Cucchi, la ragazza di 18 anni morta nello spaventoso incidente fra due auto accaduto domenica sera sulla Statale del Brennero.

