Quirinale, pranzo Di Maio-Belloni. Il ministro stoppa i veleni sulla direttrice del Dis (Di martedì 1 febbraio 2022) Un pranzo per chiarirsi. Hanno scelto un ristorante nel centro di Roma, 'Luciano Cucina Italiana', il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la direttrice del DIS Elisabetta Belloni. Un faccia a faccia dopo la stressante settimana qurinalizia. Nei giorni che hanno preceduto la rielezione di Sergio Mattarella al Colle, il nome di Elisabetta Belloni era entrato in gioco come "quirinabile". Erano stati infatti il segretario della Lega Matteo Salvini e il presidente M5S Giuseppe Conte ad alludere alla capa dei Servizi, annunciando una presunta quadra su un alto profilo femminile dopo una delle riunioni tra le forze dell'attuale maggioranza sui nomi da proporre per la presidenza della Repubblica. Ma, come chiarito dal segretario dem Enrico Letta in un'intervista con Lucia Annunziata, in ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 febbraio 2022) Unper chiarirsi. Hanno scelto un ristorante nel centro di Roma, 'Luciano Cucina Italiana', ildegli Esteri Luigi Die ladel DIS Elisabetta. Un faccia a faccia dopo la stressante settimana qurinalizia. Nei giorni che hanno preceduto la rielezione di Sergio Mattarella al Colle, il nome di Elisabettaera entrato in gioco come "quirinabile". Erano stati infatti il segretario della Lega Matteo Salvini e il presidente M5S Giuseppe Conte ad alludere alla capa dei Servizi, annunciando una presunta quadra su un alto profilo femminile dopo una delle riunioni tra le forze dell'attuale maggioranza sui nomi da proporre per la presidenza della Repubblica. Ma, come chiarito dal segretario dem Enrico Letta in un'intervista con Lucia Annunziata, in ...

