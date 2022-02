Quirinale | pranzo Di Maio-Belloni Il ministro degli Esteri stoppa i veleni sulla direttrice del Dis

(Di martedì 1 febbraio 2022) Unper chiarirsi. Hanno scelto un ristorante nel centro di Roma, 'Luciano Cucina Italiana', ilLuigi Die ladel DIS Elisabetta. Un faccia a faccia dopo la stressante settimana qurinalizia. Nei giorni che hanno preceduto la rielezione di Sergio Mattarella al Colle, il nome di Elisabettaera entrato in gioco come 'quirinabile'. Erano stati infatti il segretario della Lega Matteo Salvini e il presidente M5S Giuseppe Conte ad alludere alla capa dei Servizi, annunciando una presunta quadra su un alto profilo femminile dopo una delle riunioni tra le forze dell'attuale maggioranza sui nomi da proporre per la Presidenza della Repubblica. Ma, come chiarito dal segretario dem Enrico Letta in ...

Mattarella lascia Quirinale, folla lo applaude, pranzo in famiglia - Quirinale, sopralluogo nella casa al Pinciano e pranzo con la famiglia: il primo giorno di Mattarella presidente bi… - Presidente Mattarella, Buon lavoro. E' l'ora del Pranzo al Quirinale - Quirinale, sopralluogo nella casa al Pinciano e pranzo con la famiglia: il primo giorno di Mattarella preside…

Il tweet dall'account delNell'accelerazione di Draghi non c'è però nulla di ritorsivo. Piuttosto l'esigenza di recuperare sulla tabella di marcia che già sconta le elezioni amministrative ...... poi Salvini si fionda ad Arcore, dove si trova Silvio Berlusconi, dimesso all'ora didall'...Lorenzo Cesa di venerdì sera ha dato il via a una mossa comune per pesare nella partita delUn pranzo per chiarirsi. Hanno scelto un ristorante nel centro di Roma, 'Luciano Cucina Italiana', il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la direttrice del DIS Elisabetta Belloni. Un faccia a faccia ...Volano gli stracci nel Movimento 5 stelle dopo l’elezione al Quirinale di Sergio Mattarella, e le scorie proprio non si depositano. Non solo – attraverso la rete degli iscritti –, i contiani ventilano ...