Quirinale, Meloni: "Salvini? Folle quello che ha fatto, non ci siamo più sentiti" (Di martedì 1 febbraio 2022) 'Per me quello che ha fatto Matteo Salvini è Folle . È stata una mossa che non ho capito, eravamo d'accordo che la rielezione di Mattarella fosse l'ultima cosa da fare'. A 'Quarta Repubblica' Giorgia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 1 febbraio 2022) 'Per meche haMatteo. È stata una mossa che non ho capito, eravamo d'accordo che la rielezione di Mattarella fosse l'ultima cosa da fare'. A 'Quarta Repubblica' Giorgia ...

