Questo non è il reparto Covid dell’ospedale San Martino Genova «completamente vuoto»?

Il 31 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un video della durata complessiva di 52 secondi, pubblicato su Facebook il giorno precedente. Il filmato mostra quello che viene presentato come il «reparto Covid» dell'ospedale San Martino di Genova «completamente vuoto» e contiene le immagini di alcune stanze prive di pazienti. L'autore del video, che commenta le immagini in tempo reale, conclude che «l'emergenza sanitaria non so dove stia». Si tratta di un video pubblicato senza il contesto necessario alla sua corretta comprensione, che veicola una notizia falsa. Il filmato oggetto della nostra verifica non mostra il «reparto Covid» del ...

