Qualificazioni Qatar 2022 | il Giappone vede i Mondiali | Arabia Saudita sconfitta 2-0

(Di martedì 1 febbraio 2022) Al Saitama Stadium ilconquista la quinta vittoria consecutiva supeprando 2-0 l’, esempre più vicina la qualificazione aidel. Ad aprire il match Takumi Minamino al 32? con una conclusione potente al centro della porta, mentre il raddoppio è firmato Junya Ito, autore di un gran gol nel sette di destra. Ilaccorcia così le distanze dall’, prima nel gruppo B, allungando sull’Australia terza in classifica. CLASSIFICA GRUPPO B1918 Australia* 14 Oman* 7 Cina* 5 Vietnam* 0 *una partita in meno SportFace.

