Putin rassicura Draghi | Manterremo stabili le forniture di gas all' Italia

(Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto stamattina - spiegano fonti di palazzo Chigi - una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir. Al centro dei colloqui vi sono stati gli ultimi sviluppi della crisi ucraina e le relazioni bilaterali.ha sottolineato l'importanza di adoperarsi per una de-escalation delle tensioni alla luce delle gravi conseguenze che avrebbe un inasprimento della crisi. Sono stati concordati un impegno comune per una soluzione sostenibile e durevole della crisi e l'esigenza di ricostruire un clima di fiducia. Il Cremlino ha riferito che il presidente russo, Vladimir, nel corso della telefonata con il primo ministro, Mario, ha riaffermato l'impegno della Russia a mantenerele ...

Il punto più rilevante - in chiave di interesse nazionale - rimarcato durante il vertice di oggi, è però quello relativo alle ... AGI - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto stamattina - spiegano fonti di palazzo Chigi - una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin. Al centro dei colloqui vi ... Il ministro russo Lavrov: «Documento Usa minimale». Kiev: positivo il vertice di Parigi su accordi di Minsk. Putin incontrerà l'atlantico Erdogan. E la Duma discute forniture di armi al Donbass ...