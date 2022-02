Putin, manterremo stabili le forniture di gas all'Italia (Di martedì 1 febbraio 2022) Nella telefonata con il premier Mario Draghi, il presidente russo Vladimir Putin ha confermato l'intenzione di Mosca di "continuare a sostenere stabili forniture di gas all'Italia". E' quanto afferma ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) Nella telefonata con il premier Mario Draghi, il presidente russo Vladimirha confermato l'intenzione di Mosca di "continuare a sosteneredi gas all'". E' quanto afferma ...

Putin, manterremo stabili le forniture di gas all'Italia

Nella telefonata con il premier Mario Draghi, il presidente russo Vladimir Putin ha confermato l'intenzione di Mosca di "continuare a sostenere stabili forniture di gas all'Italia". E' quanto afferma ...

