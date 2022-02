PSG, Pochettino sulla graticola: ottavi di Champions League decisivi (Di martedì 1 febbraio 2022) La posizione di Mauricio Pochettino nel PSG è sempre più sotto osservazione dopo l’eliminazione dalla Coppa di Francia: decisiva la Champions? Il PSG potrebbe nelle prossime settimane separarsi da Mauricio Pochettino. La stampa francese, L’Equipe in primis, concede ancora un mesetto o poco più al tecnico argentino per risollevare la baracca. La clamorosa eliminazione agli ottavi della Coppa di Francia è stata l’ennesima goccia in un mare di delusioni che nell’ultimo anno ha inchiodato i parigini al muro. La doppia sfida negli ottavi di Champions League contro il Real Madrid potrebbe essere determinante, con l’ombra di Zidane sempre più ingombrante. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) La posizione di Mauricionel PSG è sempre più sotto osservazione dopo l’eliminazione dalla Coppa di Francia: decisiva la? Il PSG potrebbe nelle prossime settimane separarsi da Mauricio. La stampa francese, L’Equipe in primis, concede ancora un mesetto o poco più al tecnico argentino per risollevare la baracca. La clamorosa eliminazione aglidella Coppa di Francia è stata l’ennesima goccia in un mare di delusioni che nell’ultimo anno ha inchiodato i parigini al muro. La doppia sfida neglidicontro il Real Madrid potrebbe essere determinante, con l’ombra di Zidane sempre più ingombrante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : PSG Pochettino PSG, naufragio in Coppa e l'ombra di Zidane su Pochettino Sempre più insistenti le voci di un cambio di guida tecnica a Parigi, dopo l'esclusione dalla Coppa di Francia e soprattutto in caso di eliminazione dei 'rouge et bleu' nell'ottavo di finale di ...

Psg eliminato dalla Coppa, lo sfottò del Versailles: 'Daremo il benvenuto ai parigini che verranno a tifarci' Tra gli sfottò arrivati c'è anche quello del Versailles , qualificata ai quarti a differenza della squadra di Pochettino, che sul proprio profilo Twitter scrive: 'Sembra che siamo l'ultimo ...

Psg, Pochettino: "Messi titolare contro il Nizza". Ancora out Sergio Ramos Corriere dello Sport Lille-Psg, le probabili formazioni: ospiti in fuga in testa alla Ligue 1 SCOPRI I MIGLIORI BOOKMAKERS Allo stadio Pierre Mauroy si gioca il match valido per la ventitreesima giornata di Ligue 1, la quarta del girone di ritorno, tra Lille e Psg. I padroni di casa stanno pro ...

Clamoroso in Coppa di Francia: PSG eliminato agli ottavi dal Nizza La partita si gioca a ritmi bassissimi: il PSG di Pochettino si ferma al diagonale di Verratti fuori di poco nel primo tempo e al destro da fuori di Paredes tenuto lì da Bulka in pieno recupero. (San ...

