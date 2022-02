Pronostici Sanremo 2022: i nostri consigli sulla 72^ edizione del Festival (Di martedì 1 febbraio 2022) Pronostici Sanremo 2022 Nella settimana in cui il Festival di Sanremo ruba decisamente la scena e in attesa che il pallone torni a rotolare nei top campionati, proviamo a scommettere anche sulla... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 1 febbraio 2022)Nella settimana in cui ildiruba decisamente la scena e in attesa che il pallone torni a rotolare nei top campionati, proviamo a scommettere anche...

Advertising

Pall_Gonfiato : Pronostici Sanremo 2022: i nostri consigli sulla 72^ edizione del Festival - EosComunica : RT @HMbyrepower: Al via oggi tra pronostici e curiosità : parliamo del #FestivaldiSanremo. Ecco 3 idee per riscoprire il Ponente ligure in e… - AppleRetweetBot : RT @dax_project: #TOTOSANREMO: Senza aver ascoltato le canzoni a scatola chiusa, chi vincerà #Sanremo secondo voi? (Leggerò i vostri commen… - dax_project : #TOTOSANREMO: Senza aver ascoltato le canzoni a scatola chiusa, chi vincerà #Sanremo secondo voi? (Leggerò i vostri… - beppenomadi : #Sanremo2022, i pronostici di Beppe Carletti! #Soundon #Sanremo #beppecarletti #festivaldisanremo @MediasetTgcom24… -