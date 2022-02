Procida capitale italiana della cultura, la Regione potenzia il piano trasporti (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoProcida (Na) – La giunta regionale ha approvato oggi il potenziamento dei collegamenti marittimi con nave, sulla linea Pozzuoli/Napoli-Procida-Ischia e viceversa, ?nella fascia oraria serale e notturna 18.00-2.00, per i mesi da aprile a dicembre 2022. Si tratta del primo provvedimento disposto dalla Regione nell’ambito del piano di potenziamento del trasporto pubblico locale che coinvolge l’isola di Procida, del valore di 3.200.000 euro, al fine di migliorare l’accessibilità e la fruizione delle iniziative programmate per l’evento “Procida capitale italiana della cultura 2022”. Previsto l’incremento delle corse su gomma, anche serali: saranno effettuati ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – La giunta regionale ha approvato oggi ilmento dei collegamenti marittimi con nave, sulla linea Pozzuoli/Napoli--Ischia e viceversa, ?nella fascia oraria serale e notturna 18.00-2.00, per i mesi da aprile a dicembre 2022. Si tratta del primo provvedimento disposto dallanell’ambito deldimento del trasporto pubblico locale che coinvolge l’isola di, del valore di 3.200.000 euro, al fine di migliorare l’accessibilità e la fruizione delle iniziative programmate per l’evento “2022”. Previsto l’incremento delle corse su gomma, anche serali: saranno effettuati ...

