Procida Capitale della Cultura | via al piano trasporti | bus elettrici e traghetti fino alle 2 di notte

(Di martedì 1 febbraio 2022) La giunta regionale ha approvato oggi il potenziamento dei collegamenti marittimi con nave, sulla linea Pozzuoli/Napoli--Ischia e viceversa, ?nella fascia oraria serale e notturna 18-2, per i mesi da aprile a dicembre 2022. Si tratta del primo provvedimento disposto dalla Regione nell’ambito deldi potenziamento del trasporto pubblico locale che coinvolge l’isola di, del valore di 3,2 mln, al fine di migliorare l’accessibilità e la fruizione delle iniziative programmate per l’evento “italiana2022”. Previsto l’incremento delle corse su gomma, anche serali: saranno effettuati circa 156.000. Km in più, utilizzando nuovi mezzi. Dal mese di aprile, è previsto un free public transport, dove sarà ...

Advertising

zazoomblog : Procida capitale italiana della cultura la Regione potenzia il piano trasporti - #Procida #capitale #italiana… - anteprima24 : ** #Procida capitale italiana della cultura, la ##Regione potenzia il piano #Trasporti ** - dariocurcio5 : Procida Capitale italiana della cultura. La @Reg_Campania potenzia il piano trasporti. Rafforzati i collegamenti ma… - Yogaolic : RT @napolicittametr: Metronapoli - LE INIZIATIVE ANM PER PROCIDA CAPITALE DELLA CULTURA 2022 - LoveSud2 : RT @napolicittametr: Metronapoli - LE INIZIATIVE ANM PER PROCIDA CAPITALE DELLA CULTURA 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Procida Capitale

... dopo Barcellona e Parigi), Allen commedia bonariamente i vizi e i cliché dellain quattro ... Tanto che uno lo mandano aa raccogliere alghe per le sue maschere. Leggendaria. Altre ...Nel 2022 la. Come si diventadella Cultura La selezione della 'italiana della cultura' per l'anno 2024 avviene secondo i seguenti criteri: coerenza del progetto ...La Regione ha approvato il potenziamento dei collegamenti marittimi con nave, sulla linea Pozzuoli/Napoli-Procida-Ischia e viceversa ...Nel 2016 fu la volta di Mantova; Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018, Parma nel 2020 e nel 2021. Procida è, invece, la capitale del 2022, mentre Bergamo e Brescia saranno le capitali nel 2023. Per il ...