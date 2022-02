Probabili formazioni Juventus-Verona: ventiquattresima giornata Serie A 2021/2022 (Di martedì 1 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Juventus-Verona, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle ore 20.45 di domenica 6 febbraio all’Allianz Stadium e c’è grande attesa di capire se potrà giocare Vlahovic e se lo farà dal primo minuto, mentre gli scaligeri devono fare a meno di bomber Simeone. La partita sarà visibile in esclusiva su Dazn, andiamo allora a scoprire le possibili scelte dei due tecnici. Juventus – Tanta attesa di capire se Vlahovic sarà buttato subito nella mischia. Dybala titolare sicuro, a centrocampo out Locatelli per squalifica, mentre Bonucci è ancora infortunato. Verona – Lasagna rileva lo squalificato Simeone, a centrocampo Veloso in vantaggio su Ilic per ... Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Ledi, match delladi. Si gioca alle ore 20.45 di domenica 6 febbraio all’Allianz Stadium e c’è grande attesa di capire se potrà giocare Vlahovic e se lo farà dal primo minuto, mentre gli scaligeri devono fare a meno di bomber Simeone. La partita sarà visibile in esclusiva su Dazn, andiamo allora a scoprire le possibili scelte dei due tecnici.– Tanta attesa di capire se Vlahovic sarà buttato subito nella mischia. Dybala titolare sicuro, a centrocampo out Locatelli per squalifica, mentre Bonucci è ancora infortunato.– Lasagna rileva lo squalificato Simeone, a centrocampo Veloso in vantaggio su Ilic per ...

