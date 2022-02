Pro Patria-Trento oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2021/2022 (Di martedì 1 febbraio 2022) Pro Patria-Trento sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming della sfida valida per la ventunesima giornata di Serie C 2021/2022. Nel girone A si recupera la giornata interamente rinviata a inizio gennaio: in campo due squadre in lotta per la salvezza, separate da quattro punti a vantaggio degli ospiti. Chi la spunterà? Fischio d’inizio alle ore 14.30 di martedì 1 febbraio. diretta tv non disponibile, streaming su Eleven Sports. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Prosarà visibilein tv: ecco le informazioni sul, l’e ladella sfida valida per la ventunesima giornata di. Nel girone A si recupera la giornata interamente rinviata a inizio gennaio: in campo due squadre in lotta per la salvezza, separate da quattro punti a vantaggio degli ospiti. Chi la spunterà? Fischio d’inizio alle ore 14.30 di martedì 1 febbraio.tv non disponibile,su Eleven Sports. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace.

