Precipita da un ballatoio in una ditta di Marghera | muore operaio residente nel bergamasco

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Bergamo. Un altro incidente mortale sul lavoro: la vittima è Francesco Gallo,di 48 anni, originario della Sicilia main provincia di Bergamo. L’uomo era dipendente di unadi carpenteria di Treviso. Martedì mattina Gallo stava lavorando di undi Fusine, aquando, per cause ancora in fase di accertamento, èto da unfacendo un volo di 5 metri. Inutili i soccorsi: il personale medico intervenuto sul posto ha tentato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. La morte di Gallo è avvenuta a meno di 24 ore da quella di Luigi Gritti, il muratore di 57 anni di Almenno San Salvatoreto da un lucernario mentre si trovava sul tetto di un palazzo in ristrutturazione in Città Alta.