Porto mia figlia a scuola ma lo sento un luogo insicuro. Lettera (Di martedì 1 febbraio 2022) Lucia Lorenzon - Cara Redazione, Portare i propri figli a scuola, dovrebbe sempre significare affidarli ad un luogo sicuro. Io ogni mattina Porto mia figlia in un luogo insicuro, la Porto io, contro ogni istinto, contro ogni mia idea di ciò che significa essere madre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 febbraio 2022) Lucia Lorenzon - Cara Redazione, Portare i propri figli a, dovrebbe sempre significare affidarli ad unsicuro. Io ogni mattinamiain un, laio, contro ogni istinto, contro ogni mia idea di ciò che significa essere madre. L'articolo .

Advertising

MSF_ITALIA : 'Sogno una piccola casa, con i fiori, un giardino...per me e per la mia famiglia' Aicha* dalla Guinea A bordo dell… - crazybitchinher : RT @goldencherryj: alla mia persona speciale, +28?? da ormai 10 anni sei parte della mia vita e non ti cambierei per nessun altro tengo a te… - laraj_wil : Oggi, giornata libera, giuro che chiudo tutto ciò che devo chiudere e porto avanti la story della mia Lara con tutt… - cristin71260493 : RT @goldencherryj: alla mia persona speciale, +28?? da ormai 10 anni sei parte della mia vita e non ti cambierei per nessun altro tengo a te… - sign0fth3styles : al mio porto sicuro da tanto tempo, a chi mi ha insegnato ad amare me stessa, a chi mi fa disperare per foto come q… -