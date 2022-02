Pnrr, VIncenzo Presutto (M5S): Pratiche più veloci con l’aiuto di Mef e Cdp (Di martedì 1 febbraio 2022) “Da oggi comincia ad essere operativa la collaborazione fra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti che permetterà ad amministrazioni centrali ed enti locali di usufruire dei servizi di consulenza e assistenza tecnica per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”: lo comunica il senatore VIncenzo Presutto, componente della Commissione di Vigilanza di Cassa Depositi e Prestiti, il quale spiega che sarà rafforzata la capacità amministrativa della Pubblica aministrazione di cogliere le opportunità del Pnrr, accelerare la realizzazione degli investimenti, facilitare il rispetto dei tempi e il conseguimento di obiettivi e traguardi previsti”. “Nel dettaglio – spiega Presutto -, gli interventi di sostegno previsti in questo accordo-quadro riguarderanno in ... Leggi su ildenaro (Di martedì 1 febbraio 2022) “Da oggi comincia ad essere operativa la collaborazione fra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti che permetterà ad amministrazioni centrali ed enti locali di usufruire dei servizi di consulenza e assistenza tecnica per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”: lo comunica il senatore, componente della Commissione di Vigilanza di Cassa Depositi e Prestiti, il quale spiega che sarà rafforzata la capacità amministrativa della Pubblica aministrazione di cogliere le opportunità del, accelerare la realizzazione degli investimenti, facilitare il rispetto dei tempi e il conseguimento di obiettivi e traguardi previsti”. “Nel dettaglio – spiega-, gli interventi di sostegno previsti in questo accordo-quadro riguarderanno in ...

