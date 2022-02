Philip Morris Italia apre a start-up e pmi per innovare la filiera agricola del tabacco in Italia (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - Al via oggi la seconda edizione di “BeLeaf: Be The Future”, la call for start-up di Philip Morris Italia per rendere la filiera del tabacco sempre più sostenibile e digitalizzata. Realizzata con Almacube – l'Innovation hub e incubatore certificato dal Ministero dello Sviluppo Economico, e con Skipsolabs – “BeLeaf: Be The Future” si rivolge a start-up, spin-off e piccole-medie imprese nazionali e internazionali che abbiano sviluppato tecnologie e soluzioni applicabili al settore agritech e in particolare per tutto ciò che riguarda la coltivazione, la raccolta e la lavorazione del tabacco. Tra i progetti ricevuti, tre saranno quelli ammessi alla successiva fase di co-design e sviluppo con ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - Al via oggi la seconda edizione di “BeLeaf: Be The Future”, la call for-up diper rendere ladelsempre più sostenibile e digitalizzata. Realizzata con Almacube – l'Innovation hub e incubatore certificato dal Ministero dello Sviluppo Economico, e con Skipsolabs – “BeLeaf: Be The Future” si rivolge a-up, spin-off e piccole-medie imprese nazionali e internazionali che abbiano sviluppato tecnologie e soluzioni applicabili al settore agritech e in particolare per tutto ciò che riguarda la coltivazione, la raccolta e la lavorazione del. Tra i progetti ricevuti, tre saranno quelli ammessi alla successiva fase di co-design e sviluppo con ...

Advertising

TV7Benevento : Philip Morris Italia apre a start-up e pmi per innovare la filiera agricola del tabacco in Italia... - francogarna : Philip Morris rilancia la call for startup per una filiera del tabacco più digital e green - Giornaleditalia : Philip Morris Italia: riparte “BeLeaf: Be The Future”, call for start-up per l’innovazione della filiera del tabacco - greenkiesta_lk : @PhilipMorris_IT vuole rendere sostenibile la filiera del tabacco in Italia L’azienda rilancia lo sviluppo di tecn… - Linkiesta : @PhilipMorris_IT vuole rendere sostenibile la filiera del tabacco in Italia L’azienda rilancia lo sviluppo di tecn… -

Ultime Notizie dalla rete : Philip Morris Philip Morris vuole rendere sostenibile la filiera del tabacco in Italia È da qui che nasce la seconda edizione di "BeLeaf: Be The Future", la call for start - up di Philip Morris Italia per la sostenibilità ecologica, economica e sociale del settore. Realizzata con ...

Thomas Reuter nuovo direttore generale Nespresso Italiana Nato nel 1969 a Bruxelles, Reuter è laureato in economia al Trinity College di Hartford e ha iniziato la sua carriera in Philip Morris Svizzera, dove ha ricoperto varie posizioni in ambito marketing. ...

Philip Morris: per la sostenibilità serve una svolta culturale Business People Philip Morris Italia apre a start-up e pmi per innovare la filiera agricola del tabacco in Italia Roma, 1 feb. (Adnkronos) – Al via oggi la seconda edizione di “BeLeaf: Be The Future”, la call for start-up di Philip Morris Italia per rendere la filiera del tabacco sempre più sostenibile e digitali ...

Innovazione e start upPhilip Morris vuole rendere sostenibile la filiera del tabacco in Italia È da qui che nasce la seconda edizione di “BeLeaf: Be The Future”, la call for start-up di Philip Morris Italia per la sostenibilità ecologica, economica e sociale del settore. Realizzata con Almacube ...

È da qui che nasce la seconda edizione di "BeLeaf: Be The Future", la call for start - up diItalia per la sostenibilità ecologica, economica e sociale del settore. Realizzata con ...Nato nel 1969 a Bruxelles, Reuter è laureato in economia al Trinity College di Hartford e ha iniziato la sua carriera inSvizzera, dove ha ricoperto varie posizioni in ambito marketing. ...Roma, 1 feb. (Adnkronos) – Al via oggi la seconda edizione di “BeLeaf: Be The Future”, la call for start-up di Philip Morris Italia per rendere la filiera del tabacco sempre più sostenibile e digitali ...È da qui che nasce la seconda edizione di “BeLeaf: Be The Future”, la call for start-up di Philip Morris Italia per la sostenibilità ecologica, economica e sociale del settore. Realizzata con Almacube ...