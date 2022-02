Pfizer ha chiesto l' autorizzazione per un vaccino per i bambini sotto i 5 anni

Leggi su agi

(Di martedì 1 febbraio 2022) AGI -e BioNTech si accingono a chiedere all'ente regolatore americano l'per l'uso in emergenza del loroanti-Covid per ifra sei mesi e 5. Lo riportano i media statunitensi. La richiesta potrebbe essere presentata oggi stesso, viene precisato. Negli Usa i ricoveri per Covid nei reparti di pediatria hanno raggiunto un record a dicembre con la rapida diffusione della variante Omicron. Il mese scorso la Food and Drug Administration ha dato il via libera al booster dellaper gli over 12. La richiesta diper idi età inferiore o pari a 5prevede due dosi, mae BioNTech proseguono le sperimentazioni per la ...