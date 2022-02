Persistono i problemi con app BNL il 1 febbraio: primi riscontri (Di martedì 1 febbraio 2022) Arrivano anche questa mattina alcune segnalazioni, a proposito di problemi con app BNL. Fondamentalmente, la situazione non è cambiata più di tanto rispetto a quanto vi ho riportato nella giornata di ieri, quando sono venute a galla le prime segnalazioni da parte del pubblico qui in Italia. In sostanza, si fa molta fatica a portare a termine specifiche operazione nel momento in cui si effettua il login, a partire dai bonifici in uscita. Resta il fatto che l’anomalia sia riscontrata da un numero abbastanza limitato di utenti. Il punto sui problemi con app BNL riscontrati oggi 1 febbraio Alla luce di questo, al momento della pubblicazione del nostro articolo non è ancora chiaro quale sia il fattore specifico che faccia emergere i problemi BNL per parte degli utenti, mentre ad altri tutto funziona regolarmente. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Arrivano anche questa mattina alcune segnalazioni, a proposito dicon app BNL. Fondamentalmente, la situazione non è cambiata più di tanto rispetto a quanto vi ho riportato nella giornata di ieri, quando sono venute a galla le prime segnalazioni da parte del pubblico qui in Italia. In sostanza, si fa molta fatica a portare a termine specifiche operazione nel momento in cui si effettua il login, a partire dai bonifici in uscita. Resta il fatto che l’anomalia sia riscontrata da un numero abbastanza limitato di utenti. Il punto suicon app BNL riscontrati oggi 1Alla luce di questo, al momento della pubblicazione del nostro articolo non è ancora chiaro quale sia il fattore specifico che faccia emergere iBNL per parte degli utenti, mentre ad altri tutto funziona regolarmente. ...

