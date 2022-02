Perché Terence Hill ha lasciato Don Matteo: il motivo (Di martedì 1 febbraio 2022) Perché Terence Hill ha lasciato Don Matteo 13? Lo storico attore quest’anno lascerà spazio nella popolare fiction di Rai 1 a Raoul Bova, questa sera sul palco del Festival di Sanremo 2022 insieme a Nino Frassica, per lanciare la nuova stagione. A rispondere alla domanda è stato direttamente TTerence Hill in un’intervista: “Don Matteo l’ho lasciato non Perché volessi lasciarlo. Volevo chiedere un cambio, cioè di fare 4 episodi all’anno, tipo Montalbano, invece di 10, 12 o 16. Pensavo, intanto siamo molto avanti, c’è il pericolo che andiamo un po’ giù. Poi mi ci vogliono 9 mesi ogni volta per fare Don Matteo”. Insomma, per l’attore era necessario un “cambio di passo” ma Rai e LuxVide non erano della ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 1 febbraio 2022)haDon13? Lo storico attore quest’anno lascerà spazio nella popolare fiction di Rai 1 a Raoul Bova, questa sera sul palco del Festival di Sanremo 2022 insieme a Nino Frassica, per lanciare la nuova stagione. A rispondere alla domanda è stato direttamente Tin un’intervista: “Donl’hononvolessi lasciarlo. Volevo chiedere un cambio, cioè di fare 4 episodi all’anno, tipo Montalbano, invece di 10, 12 o 16. Pensavo, intanto siamo molto avanti, c’è il pericolo che andiamo un po’ giù. Poi mi ci vogliono 9 mesi ogni volta per fare Don”. Insomma, per l’attore era necessario un “cambio di passo” ma Rai e LuxVide non erano della ...

