Per il Financial Times i partiti politici sono troppo impauriti dalle elezioni (Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - Il premier Mario Draghi "di nuovo in soccorso" nel caos della politica italiana. Per il Financial Times, "i partiti politici del paese sono stati lacerati da litigi e lotte intestine durante i sei giorni di voto" dimostrando così di essere "incapaci di unirsi per qualcosa di diverso dallo status quo - timorosi come erano della prospettiva di elezioni anticipate". Secondo il Ft, i mercati accolgono con favore il fatto che Draghi rimanga il premier ma "i partiti sembrano indeboliti e le battaglie interne stanno peggiorando" e ciò, ipotizza il quotidiano, "potrebbe renderli meno disposti e capaci di opporsi seriamente al programma di Draghi". In realtà, "una delle poche cose che hanno in comune sarà il desiderio di mantenere in vita l'attuale governo ed evitare le

