Pechino 2022, domenica 6 febbraio: gli italiani in gara, tutti gli orari (Di martedì 1 febbraio 2022) Altra giornata di emozioni pure quella di domenica 6 febbraio ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Ci sono tantissimi italiani in gara nel giorno numero cinque di competizioni, il secondo però rispetto alla cerimonia di inaugurazione. Nel pattinaggio sul ghiaccio c’è Lara Gutmann a difendere i colori azzurri, nello snowboard al via Emiliano Lauzi. Sugli scudi anche il salto con gli sci e lo slittino maschile, non mancherà la Nazionale di curling con il doppio misto. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO tutti GLI italiani IN gara I REGOLAMENTI DI tutti GLI SPORT domenica 6 febbraio (giorno 2, orari italiani) Ore 2:30 ... Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Altra giornata di emozioni pure quella diai Giochi Olimpici Invernali di. Ci sono tantissimiinnel giorno numero cinque di competizioni, il secondo però rispetto alla cerimonia di inaugurazione. Nel pattinaggio sul ghiaccio c’è Lara Gutmann a difendere i colori azzurri, nello snowboard al via Emiliano Lauzi. Sugli scudi anche il salto con gli sci e lo slittino maschile, non mancherà la Nazionale di curling con il doppio misto. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNOGLIINI REGOLAMENTI DIGLI SPORT(giorno 2,) Ore 2:30 ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Albertville, 1992 Alberto Tomba vince il suo terzo oro olimpico trionfando nello slalom gigante, bissando così… - RaiSport : #Mattarella: 'I miei più calorosi saluti agli azzurri' 'In particolare a #Moioli per il suo nuovo ruolo di portaban… - Agenzia_Ansa : Malagò positivo, isolato in un covid hotel. Il presidente del Coni è asintomatico #ANSA - sportli26181512 : Pechino, le speranze olimpiche di Federico Pellegrino. VIDEO: Mancano pochi giorni all'inizio dell'Olimpiade di Pec… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Olimpiadi Pechino 2022, il presidente del Coni Giovanni Malagò è positivo al Covid: è asintomatico e in isolamento htt… -