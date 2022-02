Pechino 2022, bobbista Usa positiva al Covid-19 (Di martedì 1 febbraio 2022) Elana Meyers Taylor, bobbista americana, è risultata positiva al Covid-19. La campionessa del Mondo rischia così di essere costretta a rinunciare ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. USA Bobsled and Skeleton resta però fiduciosa: il programma di bob inizia una settimana dopo l’inizio delle prime gare delle Olimpiadi, con l’allenamento ufficiale di bob femminile previsto il 10 febbraio e la competizione al via il 13 febbraio. Le prove di bob a due donne iniziano il 15 febbraio con la gara che inizia il 18 febbraio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Elana Meyers Taylor,americana, è risultataal-19. La campionessa del Mondo rischia così di essere costretta a rinunciare ai Giochi olimpici invernali di. USA Bobsled and Skeleton resta però fiduciosa: il programma di bob inizia una settimana dopo l’inizio delle prime gare delle Olimpiadi, con l’allenamento ufficiale di bob femminile previsto il 10 febbraio e la competizione al via il 13 febbraio. Le prove di bob a due donne iniziano il 15 febbraio con la gara che inizia il 18 febbraio. SportFace.

