Pattinaggio di figura | Guignard-Fabbri | “Gerarchie definite | andremo avanti anche dopo Pechino 2022”

(Di martedì 1 febbraio 2022) Lanciati verso la terza Olimpiade. Scaldano i motori Charlène-Marco, pilastri della Nazionale azzurra didipronti a disputare i XXIV Giochi Olimpici Invernali, in scena a(Cina) dal 2 al 20 febbraio, l’appuntamento cardine di un quadriennio vissuto da protagonisti di primo piano. Dall’ultima rassegna a cinque cerchi infatti i danzatori delle Fiamme Azzurre hanno collezionato la bellezza di sei podi consecutivi nelle tappe di qualificazione del Grand Prix, un terzo posto in Finale, oltre che due medaglie di bronzo europee, l’ultima ottenuta proprio poche settimane fa a Tallinn (Estonia). Facendo presa sulle loro migliori caratteristiche, unfluido, intenso ed emozionale, Charlène e Marco sono saliti di colpi ...

... CURLING: sessione 5 doppio misto (Svezia - Australia, Canada - Svizzera, Italia - Norvegia) Ore 2.06, SLITTINO: prova 5 singolo uomini Ore 3.02,DI: team event, programma corto ...Le inviate sul campo saranno invece Valentina Marchei, ex stella deldi, e Irene Curtoni, fino alla scorsa stagione slalomista del team azzurro. Qui di seguito tutti i commentatori di Pechino 2022. SCI ALPINO MASCHILE Zoran Filicic Giorgio Rocca ...Ciò vuol dire che molti eventi si svolgeranno quando nel nostro Paese sarà notte fonda, in particolare le gare veloci di sci alpino ed alcuni eventi di pattinaggio di figura. Decisamente più ...Olimpiadi Invernali Pechino 2022 pronte al via: tutte le info sui Giochi Olimpici Invernali in programma dal 2 al 20 febbraio ...