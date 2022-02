Patrick Zaki, udienza rinviata al 6 aprile (Di martedì 1 febbraio 2022) BOLOGNA (ITALPRESS) – rinviata al 6 aprile l'udienza per Patrick Zaki, il ricercatore egiziano dell'Alma Mater di Bologna che era atteso presso il Tribunale per la sicurezza dello Stato a Mansoura per rispondere dell'accusa di diffusione di false notizie in patria e all'estero. Lo si apprende dal profilo Twitter dell'attivista. Zaki ha già trascorso 22 mesi in detenzione cautelare, e l'8 dicembre scorso è stato scarcerato, ma non può ancora lasciare l'Egitto.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) BOLOGNA (ITALPRESS) –al 6l'per, il ricercatore egiziano dell'Alma Mater di Bologna che era atteso presso il Tribunale per la sicurezza dello Stato a Mansoura per rispondere dell'accusa di diffusione di false notizie in patria e all'estero. Lo si apprende dal profilo Twitter dell'attivista.ha già trascorso 22 mesi in detenzione cautelare, e l'8 dicembre scorso è stato scarcerato, ma non può ancora lasciare l'Egitto.(ITALPRESS).

Advertising

amnestyitalia : ??L'udienza di Patrick Zaki è stata rinviata al 6 aprile - Radio1Rai : ??Il 1 febbraio una nuova udienza in #Egitto per Patrick #Zaki, accusato di diffusione di fake news tramite social n… - channeldraw : Un ricordo dell'anno scorso quando Amadeus chiedeva la libertà di Patrick a @SanremoRai, tratto da 'Patrick Zaki, u… - MasterblogBo : BOLOGNA (ITALPRESS) – Rinviata al 6 aprile l’udienza per Patrick Zaki, il ricercatore egiziano dell’Alma Mater di B… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Patrick Zaki, udienza rinviata al 6 aprile - -