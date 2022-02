Patrick Zaki | udienza rinviata al 6 aprile | ' Mi hanno messo mezz' ora nella gabbia degli imputati'

Advertising

amnestyitalia : ??L'udienza di Patrick Zaki è stata rinviata al 6 aprile - Radio1Rai : ??Il 1 febbraio una nuova udienza in #Egitto per Patrick #Zaki, accusato di diffusione di fake news tramite social n… - channeldraw : Un ricordo dell'anno scorso quando Amadeus chiedeva la libertà di Patrick a @SanremoRai, tratto da 'Patrick Zaki, u… - giuvaggio : RT @La7tv: #la7retweet Il processo a Patrick Zaki è stato aggiornato al 6 aprile: lo ha annunciato lo stesso studente egiziano dell'Univers… - Dondolino72 : RT @amnestyitalia: ??L'udienza di Patrick Zaki è stata rinviata al 6 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki

Il processo aè stato aggiornato al 6 aprile: lo ha detto lo stesso studente egiziano dell'università di Bologna. Prima dell'udienzaè stato tenuto 'circa mezz'ora' nella 'gabbia degli ...'Il rinvio dell'udienza perprolunga ancora l'attesa, per l'esito di un processo ingiusto e infondato'. Lo scrive su Facebook la vice presidente del Parlamento europeo Pina Picierno, del Pd. 'Dopo mesi di detenzione ...Nel giro di pochi minuti, tanto è durata la quarta udienza del processo che vede Patrick Zaki imputato di “diffusione di notizie false”, il giudice ha reso noto il rinvio al 6 aprile. La notizia del ...BOLOGNA (ITALPRESS) – Rinviata al 6 aprile l’udienza per Patrick Zaki, il ricercatore egiziano dell’Alma Mater di Bologna che era atteso presso il Tribunale per la sicurezza dello Stato a Mansoura per ...