Patrick Zaki, oggi la nuova udienza sul suo caso: si spera nell’assoluzione piena. Lui: “Sono teso, ma ottimista. Tornerò a Bologna” (Di martedì 1 febbraio 2022) Patrick Zaki è teso ma ottimista nel giorno che potrebbe di nuovo cambiare la sua vita e ridargli una libertà che manca ormai da quasi due anni. oggi è il giorno della nuova udienza sul processo a suo carico, ma la scarcerazione decisa dai giudici di Mansoura l’8 dicembre scorso fa ben sperare per una completa e definitiva assoluzione. In aula ci sarà solo il suo avvocato, Hoda Nasrallah, mentre lui e la sua famiglia attenderanno fuori dai cancelli l’esito dell’udienza, anche se l’annuncio della sentenza potrebbe slittare di alcuni giorni. “Sono ottimista, siamo ottimisti. Ovviamente sto anche in ansia. So bene che c’è la possibilità di tornare indietro alla casella di partenza, so che esiste lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022)manel giorno che potrebbe di nuovo cambiare la sua vita e ridargli una libertà che manca ormai da quasi due anni.è il giorno dellasul processo a suo carico, ma la scarcerazione decisa dai giudici di Mansoura l’8 dicembre scorso fa benre per una completa e definitiva assoluzione. In aula ci sarà solo il suo avvocato, Hoda Nasrallah, mentre lui e la sua famiglia attenderanno fuori dai cancelli l’esito dell’, anche se l’annuncio della sentenza potrebbe slittare di alcuni giorni. “, siamo ottimisti. Ovviamente sto anche in ansia. So bene che c’è la possibilità di tornare indietro alla casella di partenza, so che esiste lo ...

