Parroco senza green pass si barrica in un ufficio postale (Di martedì 1 febbraio 2022) Rschia la denuncia per interruzione di pubblico esercizio il Parroco che dopo aver preteso di pagare alcune bollette alla posta senza mostrare il green pass si è barricato in un ufficio postale a Bolano, nello spezzino.Poco dopo... Leggi su today (Di martedì 1 febbraio 2022) Rschia la denuncia per interruzione di pubblico esercizio ilche dopo aver preteso di pagare alcune bollette alla postamostrare ilsi èto in una Bolano, nello spezzino.Poco dopo...

ansa_liguria : Parroco senza green pass si 'barrica' in ufficio postale - roberiez : ++ Parroco senza green pass si 'barrica' in ufficio postale ++ Intervengono i carabinieri che lo convincono a uscire - cdsnews : Parroco senza green pass si barrica nell’ufficio postale, arrivano i carabinieri - magicaGrmente22 : @ParcodiGiacomo Il parroco dovrebbe prima informarsi sui farmaci , le tempistiche soprattutto, e poi dare la sua op… - assaltoal : @FronteAmpio Il parroco è un imbecille senza ombra di dubbio, morire nel sonno a 15 anni è pazzesco, vaccino o no, a questa età si vive -