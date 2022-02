Pagellone calciomercato invernale 2022: Juventus regina, male Lazio e Milan (Di martedì 1 febbraio 2022) La sessione invernale 2022 si chiude col colpo più caro della storia di gennaio in Italia. Dusan Vlahovic ovviamente si prende Juventus e copertina della finestra di riparazione. Ed è proprio il club bianconero il protagonista con l’affare Zakaria che rinforza il centrocampo. Bene anche l’Inter (Gosens e Caicedo) mentre a metà classifica Torino ed Empoli (Ricci si muove su questo asse) sono le squadre che si rinforzano di più. Due colpi (Maitland-Niles e Sergio Oliveira) importanti per la Roma di Mourinho. Fin troppo ferme Milan e Lazio. ATALANTA 6 La cessione di Gosens toglie qualcosa sulle fasce, anche se l’esterno tedesco si è visto poco in stagione. Boga e Mihaila invece danno quel tocco di imprevedibilità e facilità di dribbling che mancava dai tempi di Gomez. BOLOGNA 6 Aebischer è un giocatore ... Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) La sessionesi chiude col colpo più caro della storia di gennaio in Italia. Dusan Vlahovic ovviamente si prendee copertina della finestra di riparazione. Ed è proprio il club bianconero il protagonista con l’affare Zakaria che rinforza il centrocampo. Bene anche l’Inter (Gosens e Caicedo) mentre a metà classifica Torino ed Empoli (Ricci si muove su questo asse) sono le squadre che si rinforzano di più. Due colpi (Maitland-Niles e Sergio Oliveira) importanti per la Roma di Mourinho. Fin troppo ferme. ATALANTA 6 La cessione di Gosens toglie qualcosa sulle fasce, anche se l’esterno tedesco si è visto poco in stagione. Boga e Mihaila invece danno quel tocco di imprevedibilità e facilità di dribbling che mancava dai tempi di Gomez. BOLOGNA 6 Aebischer è un giocatore ...

Advertising

Gazzetta_it : Mercato, il pagellone della Serie A dopo la sessione invernale: tutti i voti - capuanogio : ?? Il pagellone del #calciomercato. Spoiler: non ha vinto la #Juventus - sportface2016 : #Calciomercato, il pagellone: #Juventus regina, male #Milan e #Lazio - Chicca141002 : @capuanogio Per la serie...la #Juventus non vince mai...!!! Ehhh...non deve vincere mai...!!! Così assurdo...da sem… - infoitsport : Calciomercato, il pagellone della finestra invernale: la Sampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Pagellone calciomercato Juve mattatrice, Inter brillante, Milan lontano: il pagellone del mercato Gli arrivi di Boga e Mihaila sono il segnale che l'Atalanta investe sul futuro. Peraltro la cessione di Robin Gosens all'Inter procura nuovi introiti, ma forse sarebbe stato meglio trattenere il ...

Ultimi affari di mercato in diretta su Twitch dalle 17 alle 21: rispondiamo alle vostre domande LIVE ...Ultimo giorno di mercato da vivere con Calciomercato.com : saremo live sul nostro canale Twitch dalle 17 alle 21 per le trattative più calde, gli ultimi affari, i commenti, le analisi e il pagellone ...

Il pagellone del calciomercato di gennaio: Juve regina, Milan senza squilli Goal.com Calciomercato, il pagellone della finestra invernale: l’Atalanta L’Atalanta, nel mese di gennaio, è stata sicuramente una delle protagoniste di questa sessione di calciomercato. In entrata, infatti, la squadra di Gasperini si è accaparrata le prestazioni di Jeremie ...

Calciomercato Juventus, gong finale | Il voto ai bianconeri E allora come bisogna valutare il calciomercato della Juventus? Non ci sono dubbi sul fatto che nel pagellone complessivo della serie A il voto più alto tocca proprio alla dirigenza bianconero. Un ...

Gli arrivi di Boga e Mihaila sono il segnale che l'Atalanta investe sul futuro. Peraltro la cessione di Robin Gosens all'Inter procura nuovi introiti, ma forse sarebbe stato meglio trattenere il ......Ultimo giorno di mercato da vivere con.com : saremo live sul nostro canale Twitch dalle 17 alle 21 per le trattative più calde, gli ultimi affari, i commenti, le analisi e il...L’Atalanta, nel mese di gennaio, è stata sicuramente una delle protagoniste di questa sessione di calciomercato. In entrata, infatti, la squadra di Gasperini si è accaparrata le prestazioni di Jeremie ...E allora come bisogna valutare il calciomercato della Juventus? Non ci sono dubbi sul fatto che nel pagellone complessivo della serie A il voto più alto tocca proprio alla dirigenza bianconero. Un ...