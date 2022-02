Over 50, da oggi il vaccino è obbligatorio: nella Bergamasca oltre 38mila «scoperti» (Di martedì 1 febbraio 2022) L’Agenzia delle Entrate emetterà la multa di 100 euro che potrà ripetersi se non ci si immunizza. E dal 15 febbraio il Green pass rafforzato al lavoro. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 1 febbraio 2022) L’Agenzia delle Entrate emetterà la multa di 100 euro che potrà ripetersi se non ci si immunizza. E dal 15 febbraio il Green pass rafforzato al lavoro.

Coronavirus oggi. Cdm: lunedì 31 gennaio si valuta proroga obbligo mascherine all’aperto Il Sole 24 ORE Over 50, da oggi il vaccino è obbligatorio: nella Bergamasca oltre 38mila «scoperti» Corrispondono al 7,56% dei 502.950 over 50 residenti in terra orobica: un ultracinquantenne ogni 13, all’incirca, non ha aderito all’immunizzazione. La percentuale varia significativamente a seconda ...

Green pass: cosa cambia da oggi 1 febbraio Per andare nei negozi, in banca, in posta o all'Inps si dovrà avere il Green pass base, ma non è la sola cosa che cambia a partire da martedì 1 febbraio. Cambia, infatti, anche la durata del Green pas ...

