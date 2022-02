Ornella Muti: “Spingo l’aspetto terapeutico della cannabis” (Di martedì 1 febbraio 2022) È bastata una foto per infuocare gli animi: Ornella Muti con la figlia Naike Rivelli, abbracciate e sorridenti, al collo la stessa collana: un ciondolo a forma di foglia di marijuana. Così, a pochi giorni dall’inizio del festival di Sanremo, l’attrice, che sarà una delle conduttrici, è finita al centro delle polemiche sollevate da alcuni esponenti politici. L’attrice in conferenza stampa ha voluto rispondere alle polemiche: “Spingo l’aspetto terapeutico della cannabis, non Spingo assolutamente l’aspetto ludico della canna: mi spiace della polemica, addirittura pensano che io giri per il backstage donando canne, è triste, mi rendo conto che il cambiamento è difficile”. Ha spiegato ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) È bastata una foto per infuocare gli animi:con la figlia Naike Rivelli, abbracciate e sorridenti, al collo la stessa collana: un ciondolo a forma di foglia di marijuana. Così, a pochi giorni dall’inizio del festival di Sanremo, l’attrice, che sarà una delle conduttrici, è finita al centro delle polemiche sollevate da alcuni esponenti politici. L’attrice in conferenza stampa ha voluto rispondere alle polemiche: “, nonassolutamenteludicocanna: mi spiacepolemica, addirittura pensano che io giri per il backstage donando canne, è triste, mi rendo conto che il cambiamento è difficile”. Ha spiegato ...

riccardomagi : Per ringraziare Ornella Muti del suo impegno e di aver portato la battaglia per la cannabis direttamente a Sanremo… - Raiofficialnews : “Finalmente è arrivato questo giorno! C’è una grande emozione, più degli altri anni, forse perché si torna ad una s… - rtl1025 : ?? Polemiche per il ciondolo di Ornella Muti con la foglia di marijuana. Lei: 'La cannabis legale è già legale. Io… - luigi15144523 : RT @riccardomagi: Per ringraziare Ornella Muti del suo impegno e di aver portato la battaglia per la cannabis direttamente a Sanremo le abb… - c4cAos : Il problema della Rai è sempre la politica Non basta Ornella Muti Nemmeno se va nuda con una foglia di #cannabis e… -