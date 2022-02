Ornella Muti: “Sono a favore dell’uso terapeutico della cannabis. Avrei voluto darla a mia madre” (Di martedì 1 febbraio 2022) Sanremo ancora deve cominciare e abbiamo già le prime polemiche: in queste ore stanno facendo molto discutere le dichiarazioni di Ornella Muti sull’uso terapeutico della cannabis nella conferenza stampa che precede la sua serata al Festival. L’attrice, che già nei giorni scorsi aveva generato non poche querelle pubblicando sul suo profilo Instagram una foto in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 1 febbraio 2022) Sanremo ancora deve cominciare e abbiamo già le prime polemiche: in queste ore stanno facendo molto discutere le dichiarazioni disull’usonella conferenza stampa che precede la sua serata al Festival. L’attrice, che già nei giorni scorsi aveva generato non poche querelle pubblicando sul suo profilo Instagram una foto in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

riccardomagi : Per ringraziare Ornella Muti del suo impegno e di aver portato la battaglia per la cannabis direttamente a Sanremo… - Agenzia_Ansa : 'Sostengo l'uso legale della cannabis': così Ornella Muti, che sarà sul palco dell'Ariston, esprime la sua posizion… - Raiofficialnews : “Finalmente è arrivato questo giorno! C’è una grande emozione, più degli altri anni, forse perché si torna ad una s… - MatteoMainardi : RT @LegaleMeglio: Grazie a Ornella Muti per aver sposato questa causa e aver portato il #ReferendumCannabis a Sanremo #CannabiSanremo #Ref… - CarolaMessina : RT @mariacafagna: Ci hanno tenuto a rassicurare che Ornella Muti è bella MA ANCHE INTELLIGENTE #Sanremo2022 -